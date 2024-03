Rafael López Aliaga lamenta paralización del Corredor Morado: "Es un problema de mala gestión de ATU"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió a la paralización del Corredor Morado, el cual dejará de funcionar desde hoy, tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto al pago de una deuda de 300 millones de soles por parte del Estado. "Es un problema de mala gestión de la ATU", dijo.

Mediante declaraciones a los medios, el burgomaestre precisó que esta problemática de los Corredores Complementarios se atraviesa desde hace meses, a pesar de considerar que los dirigentes de "funcionaban bien".

"En el tema de los corredores, es una lástima que ATU no sepa gestionar, este problema viene hace meses, hace meses que los señores dirigentes de los Corredores, que funcionaban bien y son formales han pedido una compensación económica porque estaban yendo a pérdida, es un problema de mala gestión de ATU, pienso yo", dijo la autoridad edil.", dijo a la prensa.

De tal modo, López Aliaga dijo que con estas medidas que no han sido tomadas por el ministerio de Transportes se está volviendo al pasado. "Estamos volviendo a la informalidad, a las custers y combis que es informalidad absoluta, hay un retroceso, es responsabilidad de ATU y el MTC resolver esto de inmediato", agregó.

Cabe mencionar que, a partir de las 5:00 a. m., de este lunes, personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) orientó a los usuarios sobre las rutas de buses formales— autorizados temporalmente— que pueden tomar a fin de llegar a su destino, ello en el marco de las medidas provisionales que anunció.

En ese sentido, los pasajeros de este servicio de transporte evidenciaron cuotas de nerviosismo y tensión ante dicho panorama. En diálogo con Exitosa, un usuario dio cuenta de los grandes cambios en su itinerario a raíz del cese de operaciones del corredor.

"No me queda de otra, tengo que hacer dos rutas para poder llegar al trabajo. Antes hacía solo una y me dejaban a dos cuadras (del trabajo)", declaró esta mañana.