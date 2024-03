¡Atención! Usuarios reportan problemas con Plin: No se puede transferir dinero a Yape

09/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las billeteras digitales Yape y Plin son muy utilizadas en el día haría por millones de peruanos. Hace un tiempo, ambas anunciaron que se podrá enviar dinero entre ambas y funcionó correctamente. Sin embargo, diversos usuarios denunciaron que no pueden enviar dinero desde Plin a Yape.

Cómo se recuerda, el año pasado ambas compañías pertenecientes al grupo BCP e Interbank, anunciaron la interoperación entre sus billeteras digitales, beneficiando a millones de usuarios.

Plin no funciona

¿Por qué no se puede enviar dinero de Plin a Yape?

A través de X (antes Twitter), los cibernautas indicaron que no se puede enviar dinero de Yape. Fueron decenas de usuarios que expresaron su malestar indicando que Plin no les muestra la opción de enviar dinero a personas que usan exclusivamente una cuenta de Yape.

No obstante, lo más llamativo es que esto no pasa en viceversa, ya que los usuarios de Yape pueden enviar dinero a Plin con completa normalidad.

Plin no funciona

Cabe resalta que hasta el momento, Plin no he emitido ningún comunicado al respecto, y al parecer el problema no es reciente, ya que en la cuenta oficial de Plin una usuaria escribió un queja hace varios días y solo le dieron una respuesta genérica.

"Hola. Lamentamos las molestias. Te recomendamos ponerte en contacto con tu respectivo banco o caja para que te puedan brindar mayor información o una pronta solución sobre el inconveniente que presentas, por favor", respondió Plin.

La impacto de las billeteras digitales en Perú

Yape y Plin son dos populares billeteras digitales en Perú. Yape, desarrollada por el BCP, permite realizar pagos y transferencias de dinero de forma rápida y sencilla. Plin, desarrollada por Interbank, ofrece la misma funcionalidad y destaca por la opción de pagos mediante código QR.

Ambas aplicaciones son fáciles de usar y seguras, y están ampliamente aceptadas en establecimientos comerciales. Su popularidad se debe a la comodidad que brindan a los usuarios al realizar transacciones sin necesidad de efectivo y a su amplia adopción en el país.

La dos billeteras digitales han sido especialmente útiles durante la pandemia, ya que permiten realizar pagos sin contacto físico.

Es así que, Yape y Plin revolucionaron la forma en que los peruanos realizan sus transacciones financieras, sin embargo, ahora los usuarios reportaron que no se puede enviar dinero desde Plin a Yape.