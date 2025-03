Balean fachada de colegio en Villa El Salvador: I.E. suspendió clases por seguridad de escolares

25/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un colegio más que cierra sus puertas. En esta ocasión, la Institución Educativa 'Nuestra Señora de Guadalupe', ubicada en el distrito de Villa El Salvador (VES), suspendió sus clases, luego de ser víctima de un atentado la noche del lunes 24 de marzo.

Colegio suspende clases por atentado en VES

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Villa El Salvador, exactamente hasta la avenida María Elena Moyano, donde padres de familia denunciaron que este lunes, 24 de marzo, aproximadamente a las 11:30 p.m., unos sujetos, a bordo de una moto lineal, dispararon contra el portón del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, el cual imparte clases para estudiantes de nivel inicial y primaria.

Fueron tres impactos de bala, los que finalmente dañaron la fachada de la institución educativa, por lo que el director y dueños optaron por anunciar la suspensión de clases mediante un comunicado enviado a través de WhatsApp.

Padres indignados por la inseguridad en VES

En entrevista con Exitosa, una madre de familia expresó su indignación por el alto índice de inseguridad que ahora afecta a sus dos pequeños, quienes no podrán llevar clases hasta que los dueños del colegio autoricen el retorno a las aulas de manera normal.

"Indignada totalmente porque ¿hasta dónde está llegando esto? Yo tengo a dos niños acá en este colegio y ahora la integridad de ellos está en peligro. Hoy fueron tres balazos, pronto que nos espera ¿una bomba? y para colmo (cerca) a la puerta del salón de inicial", declaró a nuestro medio.

Enseguida, la mujer mencionó que no se les avisó formalmente sobre el atentado: "Nos mandan un comunicado a las 5:45 a.m. diciendo que por motivos de violencia y actos de seguridad no iba a haber clases presenciales, que nos iban a informar en el transcurso del día", agregó.

Es importante mencionar que este colegio privado estaría por abrir un nuevo local en el mismo sector, motivo por el cual los delincuentes habrían optado por amenazarlos a través de un atentado a balazos. Si bien este hecho aún está en investigación, se espera que la Policía Nacional del Perú (PNP) pueda actuar a la brevedad.

De esta manera, se conoció que la noche de este lunes, 24 de marzo, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon hasta en tres oportunidades contra la puerta de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe, obligando a los dueños a suspender las clases.