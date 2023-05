Breña: Bebé de 8 meses es internado de emergencia en Hospital del Niño tras negligencia médica

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bebé de ocho meses se encuentra internado en el Hospital del Niño en Breña, luego que médicos del hospital El Diez de San Juan de Lurigancho cometieron negligencia al no detectar que tenía neumonía, según denunció la abuela del menor.

En conversación con nuestra reportera, la señora precisa que su pariente ingresó al referido nosocomio de SJL el pasado jueves, 4 de mayo. La fémina aseguró que los galenos del recinto demoraron en atender a su nieto y prefirieron abocarse a otros casos. Luego de un largo periodo, el infante terminó siendo atendido y diagnosticado por un especialista.

En ese sentido, este médico instó a la señora y su hija a llevarse al lactante a casa; puesto que "solo tenía acumulado flema en los pulmones", y echándolo boca abajo y dándole algunos golpecitos podría expectorar.

"Anteayer lo llevamos de emergencia al hospital de San Juan de Lurigancho, entramos con mi hija lo revisaron, se demoraron en atenderlo, atendían a otras personas y a mi nieto demoraron. De ahí lo atendió el doctor, lo revisó y me dijo "sabes que señora tienes que llevarlo a tu casa normal, el niño tiene acumulado flema en sus pulmones, pero sabes que, lo volteas boca a bajo, golpeas su espaldita y nada más", dijo a nuestro medio.

Traslado al Hospital del Niño

Al no percibir una evolución, la señora llevó a su nieto al Hospital de Niño, donde los galenos detectaron que tiene neumonía.

A detalle, la referida apuntó que pasa la mayor parte del día en el establecimiento a fin de recibir noticias de su descendiente.

"Lo revisan y nos dicen que tiene neumonía y que se tiene que quedar. Estamos pasando una mala noche en el hospital, que nos queda. Tuve que pedir permiso en mi trabajo", añadió en su intervención.

Sobre el cuadro clínico, la fémina apuntó que los especialistas de dicho nosocomio aún no precisaron cómo se encuentra el menor en estos momentos.

"No me han dicho todavía nada (evolución del menor) estamos esperando", agregó.

Finalmente, la mujer mostró su indignación por la negligencia ocurrida en el hospital El Diez y aseguró que su nieto no se encontraría con vida si no se hubiera movilizado a Breña. "Si me hubiera quedado con los brazos cruzados, ya mi nieto no estuviera aquí", finiquitó