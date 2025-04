Bustamante tras afirmar que mujeres no tienen interés en ciencias por su "condición biológica": "Se me ha sacado de contexto"

01/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, se pronunció tras su polémica declaración sobre la menor participación de mujeres en la ciencia. Al respecto, aseguró que sus palabras fueron "sacadas de contexto" y que las féminas "no están menos calificadas, sino menos representadas".

Ernesto Bustamante sobre interés de mujeres en ciencias

Durante el diálogo en el programa 'Hablamos Claro', el parlamentario Bustamante no dudó en responder ante el escándalo mediático en el que se ha visto envuelto tras cuestionar la participación de las mujeres en la ciencia, durante una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República con el presidente de Concytec.

El legislador sostuvo que en ningún momento trató de expresar que las mujeres estén menos calificadas, sino que están menos representadas y no se les da las oportunidades en el campo de la ciencia. Incluso, advirtió que existe una condición biológica para que el humano tenga un interés en este rubro, por lo cual, se debe promover que existan más científicos "no más hombres o mujeres, o de la etnia A o B, o de la región del norte o del sur".

" No dije nada malo. Lo que pasa es que se me ha sacado fuera de contexto. (...) Yo lo que manifesté era que no había ninguna razón para llegar a una equidad de género, que la ciencia era meritocrática y si sucede que terminábamos teniendo 70% mujeres y 30% hombres o al revés, bien por la ciencia, pero lo importante es que no existe ninguna condición biológica . (...) No. Están menos representadas que es diferente. No están menos calificadas", expresó.

Congresista de FP se defiende tras serias acusaciones

El congresista Ernesto Bustamante también trató de defenderse de las serias acusaciones como la del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de que sus declaraciones fueron "profundamente machistas y anacrónicas". En ese marco, sostuvo que él hacía referencia a un tema en específico, como la propuesta de que para el 2030 se tenga 50% de hombres y 50% de mujeres científicas, lo que para Bustamante "no valdría en ninguna parte del mundo".

"Porque la manera como se debe escoger cuántos científicos hay no debe ser en función de sexo, género, etnia, lugar donde trabajan o nacieron. ¡No! Es en función de calificación individual. Me encantaría que haya mujeres científicas, pero (...) en ciencias exactas hay poca proporciones de mujeres que trabajan en matemáticas ¿por qué? Porque no se interesan", agregó.

Para finalizar, el parlamentario de Fuerza Popular reiteró que no siente que ayer haya dicho algo inapropiado o que amerite unas disculpas, alegando que se sacaron de contexto su discurso por "no escuchar toda la intervención de hora y media". "Las opiniones hay que respetarlas y debatirlas", indicó.

¿Qué dijo Ernesto Bustamante sobre mujeres científicas?

En el video que se difundió se ve al congresista dirigirse al presidente de Concytec sobre las cifras de mujeres en la ciencia. Luego, argumentó que la ciencia no es un proceso "democrático", sino "elitista", orientado a que solo los mejores prevalecerán en este campo y no por la cantidad equitativa ni dónde estudiaron.

"Usted dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa porque en el resto del mundo no hay 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en la ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quieran otorgar facilidades, sino porque, sencillamente, hoy en día no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las naturales o físicas", expresó.

De esta manera, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que en ningún momento dejó entrever que las mujeres estaban menos calificadas para las ciencias.