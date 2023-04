Camión se despista y aplasta tres viviendas en asentamiento humano 'Los Heraldos Negros' en VMT

Exigen un muro de contención. Un terrible accidente ocurrió hoy, a las 11:30 a. m., en el asentamiento humano Los Heraldos Negros, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). A detalle, un camión de gran tamaño se despisto en una pendiente y aplastó tres viviendas.

Consecuencia de ello, el conductor del vehículo presentó lesiones y tres familias terminaron damnificadas. Hasta el momento, se desconoce las razones que motivaron al chófer a desplazarse por un pequeño sendero, que evidentemente no tenía las dimensiones necesarias para el paso del automóvil.

Afortunadamente, la morada que sufrió los daños más graves estaba deshabitada al instante del accidente. "No estaba al momento del accidente, estaba llevando a mi madre a su consulta al hospital y mi hijo no estaba, se había ido a estudiar", contó la vecina damnificada.

En ese sentido, los lugareños puntualizaron que el conductor pertenecía a una empresa que labora junto a Sedapal. Sin embargo, la institución no contactó a los damnificados, hasta el momento. El camión de carga continúa en el lugar del accidente, como se logró visualizar en imágenes.

"Ni si quiera se han comunicado conmigo, nada de nada. Nadie ha preguntado por mi. La empresa no me ha dicho nada, no hay ninguna solución", añadió en su intervención.