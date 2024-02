Carlos Bruce: Alcalde de Surco aseguró que motos son usadas para actos delictivos

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, advirtió que actualmente en su distrito las motos son usadas para actos delictivos. Por ello, señaló que se ha implementado una medida preventiva que apuesta por realizar un registro de los motorizados a través de un código QR.

Bruce señaló que ha dado un plazo de 60 días para que los motorizados que funcionen como delivery se acerque a los cinco centro de atención que han habilitado para que se inscriban y reciban un código QR, el cual serviría como un elemento de identificación.

Este deberá de ser puesto en la parte posterior de sus cajas de delivery. En caso de no contar con esta, las autoridades de Surco podrían llegar a detener al motorizado. El vehículo sería internado y se pondría una multa de S/2600.

"Hemos dado un plazo de hasta 60 días para que cualquier motorizado que tenga estas cajas de delivery, y transite por Surco, se acerque a los cinco centros de atención, se inscriba y reciba un código QR que pone en su caja de delivery y con eso no tiene ningún problema. Pero si no lo tiene, a partir de hoy vamos a capturar todas las motos de delivery que no tenga el QR, su vehículo va a ser internado y va a tener una multa de S/2600", expresó ante los medios de comunicación.