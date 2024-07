Caso 'Cócteles': Giulliana Loza afirma que continuará como abogada de Keiko Fujimori pese a agresión

En diálogo con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se pronunció tras lo ocurrido la tarde de hoy, en donde fue agredida por manifestantes a su salida de la audiencia por el caso 'cócteles'.

En el programa 'Informamos y Opinamos, la abogada afirmó que, a pesar de las agresiones físicas y verbales, continuará asumiendo la defensa legal de Fujimori Higuchi.

Además, se mostró firme en su participación dentro del caso 'cócteles', indicando que está pensando en solicitar garantías de protección, tanto para ella como para su defendida.

La conductora de 'Informamos y Opinamos', Karina Novoa, consultó a la abogada cómo se encuentra luego del ataque en su contra. En tal sentido, Loza indicó que se siente adolorida, además de que fue atendida y actualmente cuenta con descanso médico.

"He pasado por medicina legal y me han indicado descanso medico. Estoy recetada con analgésicos, inyecciones, pastillas y demás", afirmó.

A su vez, pidió que se rechacen este tipo de situaciones violentas, indicando de que, a pesar de las discrepancias, no se puede permitir ese tipo de ataques.

"No se pueden confundir las cosas Puedo no ser de simpatía de muchos. Pero eso no puede permitir un ataque como el de hoy. No esperemos que llegue a mayores, no solo conmigo, con otro abogado, con nadie", puntualizó.