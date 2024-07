Yola Polastri: autoridades y celebridades reaccionan a su muerte y le dedican conmovedores mensajes

Tras la muerte de la animadora infantil, Yola Polastri, reconocidas autoridades y celebridades le dedicaron mensajes de despedida a través de sus redes sociales, en el que también compartieron anécdotas vividas con la también cantante.

Uno de ellos fue el conductor de televisión, Ernesto Pimentel, quien a través de la red social 'Instagram' la llamó "reina de los niños" y recordó que hace menos de un año bailaron juntos.

La reacción de la popular Magaly Medina tampoco se hizo esperar. Afirmó que la cantante merece respeto al ser una figura emblemática de la televisión peruana.

El cómico Danny Rosales se unió a los lamentos por la muerte de Yola Polastri, expresando que él creció con ella a través de sus canciones.

"Yo me he criado con ella, he nacido con ella. Se va un gran ícono del mundo infantil de la Lima que ya no queda, de la tradición que ya no queda", dijo a Exitosa.