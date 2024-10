Caso 'Cofre': Autos que ingresaron a Mikonos portaban placas falsas del Estado, según Junta de Propietarios

El representante de la Junta de Propietarios del Condominio Mikonos, Gabriel Herrera, informó que dos vehículos ingresaron a esta residencial portando placas falsas del Estado.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el integrante de la junta vecinal señaló que entre el 16 y 18 de febrero vieron ingresar a dos unidades que presuntamente pertenecían a la Presidencia de la República. Sin embargo, al corroborar su originalidad en la base de datos de Sunarp, estas resultaron falsas.

"Entre el 16 y el 18, dos vehículos con placa oficial del Estado ingresaron. Lamentablemente, cuando quisimos ingresar a la base de datos de Sunarp, las placas no existían. Eran placas del Estado, pero fraudulentas", expresó.

Según Herrera, en las planillas de registro de los vehículos que ingresaron en dichas fechas al condominio Mikonos figuraban las placas de las supuestas unidades del Estado. A detalle, mencionó que uno de los carros ingresó con un invitado de la propiedad D22, mientras que el otro era conducido por el propietario de este inmueble.

Asimismo, señaló que los vecinos del lugar se percataron de un supuesto movimiento inusual en la casa D22. El representante de la Junta de Portavoces señaló que las suspicacias acerca de alguien escondido en el inmueble llevó a los propietarios a solicitar que se realice una investigación.

En otro momento, Herrera señaló que la presidenta Dina Boluarte no ingresó de manera oficial al condominio Mikonos el 24 de febrero. Así, mencionó que podría haber accedido a la residencial de forma clandestina mediante la entrada de los pescadores, maletera de un auto o acompañado por algún propietario.

"Es muy difícil que alguien no la hubiera visto. Desde el estacionamiento a la propiedad se deben caminar entre 50 a 100 metros. Puedo dar fe, por lo que me dice el personal de seguridad, que no llegó ningún auto del Estado ni motorizados. Los hubieran visto porque tienen visibilidad para ello", expresó.