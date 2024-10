Alberto Otárola niega responsabilidad en muertes en protestas: "A mi nadie me va a acusar de ser un asesino"

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que él no tiene responsabilidad alguna en las muertes suscitadas durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

En entrevista para Canal N, el expremier señaló que las personas que se han presentado ante la Fiscalía para declarar acerca de lo sucedido en esas fechas no han vinculado directa o indirectamente con los graves hechos que se imputan en este caso.

"A mi nadie me va a acusar de ser un asesino o de haber inducido a la muerte. Ninguna, de las 500 personas que han ido a declarar a la investigación, me ha señalado a mi directa o indirectamente. No voy a asumir una responsabilidad de aquellos que trataron (...) tomaron el aeropuerto con armas, impidieron el paso de las personas que se murieron en las ambulancias", declaró para el medio local.