Exministro del Interior sobre 'Caso cofre': "Ese automóvil no se mueve si no se hace una serie de registros"

El exministro del Interior, José Elice, se pronunció sobre la investigación del 'Caso cofre' y criticó la falta de transparencia en el proceso. Según Elice, el Ministerio Público (MP) debería poder acceder fácilmente a la información relevante, ya que los vehículos presidenciales, incluidos aquellos como el implicado en este caso, tienen un registro detallado de cada uno de sus movimientos.

En diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Elice señaló que cada vez que un automóvil presidencial se desplaza, su ruta y actividades son registradas meticulosamente, lo que incluye detalles como el destino, las personas a bordo, quiénes manejan el vehículo y el equipo de seguridad que los acompaña.

"Ese automóvil no se mueve si no se hace una serie de registros, donde se establece cuál va a ser su ruta, cómo facilitar su camino, quién va a ir, quién lo va a conducir y quiénes forman parte del grupo de seguridad. No es difícil; todo se registra con total seguridad", declaró para nuestro medio.