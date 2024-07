Cierran vías por inicio de obras de la Línea 2 pese falta de autorización de la Municipalidad de Lima

A pesar de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pidió postergar el plan de desvío vehicular para la construcción de la Estación E-13 de la Línea 2 del Metro, se inició el cierre de vías para las obras respectivas en la Av. Paseo Colón.

Desde tempranas horas del día de hoy, 7 de julio, se registró el cierre del tramo de la Av. Paseo Colón entre el óvalo Grau y la Av. Garcilaso de la Vega en el Cercado de Lima para las obras respectivas. En ese sentido, se reveló que los vehículos de transporte público deberán circular por las rutas alternas establecidas como las avenidas Paseo de la República, Bolivia (que será de doble sentido) y Alfonso Ugarte.

Mientras que el tránsito en la Av. Garcilaso de la Vega se mantendrá en ambos sentidos para el servicio de transporte público, como el corredor Azul, y los usuarios de bicicletas.

Según el mapa generado por la concesionaria, el transporte particular tendrá como rutas alternas las avenidas 28 de Julio, Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Paseo de la República, España y Uruguay.

Plan de desvío tras el cierre de vías para la obra de la Línea 2 del Metro de Lima.

Recordemos que la MML invocó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que postergue el plan de desvíos hasta verificar que se cumplan con las reglas de tránsito y no ocurran accidentes o generar tráfico en la zona que afecte a los ciudadanos.

Sin embargo, el MTC informó que la concesionaria sí cumplió con entregar a tiempo toda la información requerida por el municipio y que existen estudios y la proporción de un plan de desvíos, que incluso está argumentado con datos basados en estudios como el conteo del tráfico implementado desde el 2022.

MTC da detalles sobre el cierre de la Av. Paseo Colón para obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Por su parte la jefa de Ositran, Verónica Zambrano, desmintió a la Municipalidad de Lima y negó una presunta improvisación en el plan de desvíos. Además, confirmó que las obras iniciarán hoy pese a falta de autorización.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, alegó ante la prensa que la concesionaria no ha cumplido con los requisitos mínimos para iniciar con las obras, como una garantía de 13 meses y plan de desvíos "oficiales".

"Hasta este momento no hay ninguna autorización para la Línea 2 del Metro, que no han cumplido con lo mínimo. Si no cumple con entregar con lo que he mencionado no se inicia nada", aseveró ante los medios de comunicación.