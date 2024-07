López Aliaga anuncia que construcción de Estación Central de Línea 2 no iniciaría este domingo: "No hay autorización"

Pese al anunciado cierre de la Avenida Paseo Colón, entre Paseo de la República y jirón Washington en el Centro de Lima, para dar inicio con las obras de construcción de la Estación Central (E-13) de la Línea 2, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que no empezarán las actividades de la concesionaria.

El burgomaestre sustentó que para que se de el permiso la empresa a cargo del proyecto deberá cumplir con los requisitos solicitados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y así evitar retrasos o penalidades futuras.

El también presidente de Renovación Popular detalló que la compañía tiene que enviar el plan de desvíos "oficialmente", pues esto servirá de garantía al posible incumplimiento de los supuestos 13 meses de obra.

"Hasta este momento no hay ninguna autorización para la Línea 2 del Metro, que no han cumplido con lo mínimo. Si no cumple con entregar con lo que he mencionado no se inicia nada", aseveró ante los medios de comunicación.