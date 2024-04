Colectiveros de la avenida Javier Prado inician hoy un paro para exigir la formalización del taxi colectivo

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani Perú), Walter Carrera, informó que los colectiveros de la avenida Javier Prado se han plegado al paro convocado para hoy, lunes 15 de abril.

Según precisó, la medida de fuerza se da para exigir al Congreso de la República la formalización del taxi colectivo y, con dicho objetivo, se movilizarán por diferentes sector de la capital en el transcurso del día.

En esa misma línea, Walter Carrera informó que no han recibido respuesta por parte de ATU sobre la formalización de este servicio en Lima y Callao.

Ante dicho escenario, el vicepresidente de Asotrani aseguró que agotarán todas las instancias administrativas y no descarta acudir al plano internacional.

"No hay respuesta. También hemos presentado el documento al anterior presidente, que era el señor Reátegui. Tampoco hubo respuesta. Ya esta vez hemos hecho efectivo más cuidadosamente para luego agotar la instancias administrativas, irnos a las instancias jurisdiccionales y, si es posible, ir a instancias internacionales", agregó.

Del mismo modo, Carrera indicó que los proyectos de ley orientados a facilitar su formalización cuentan con su total respaldo.

De hecho, a fines de marzo, los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo se comprometieron públicamente a apoyar dicha iniciativa.

No se preocupen, hermanos colectiveros, yo me sumo en apoyarles. No es justo que el Estado se haya olvidado de ustedes. Vamos a seguir apoyando", dijo el legislador Montalvo en un forum.