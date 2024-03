Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo prometen aprobar formalización de colectivos: "No se preocupen, hermanos"

Los congresistas de Perú Libre, Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, prometieron la aprobación de la ley que busca formalizar los taxis colectivos en Lima y Callao.

Las palabras de ambos legisladores tuvieron lugar en un forum organizado por el parlamentario Montalvo, donde sus palabras quedaron registradas en un video que ya ha sido difundido en redes sociales en las últimas horas.

En un discurso dirigido a los presentes, el congresista Segundo Montalvo anunció la presentación de dos proyectos de ley basados en su conocimiento de la realidad del transportista de la región de Amazonas.

Además, aseguró que los colectivos son "el movimiento del ciclo económico" y afirmó que el Estado se ha olvidado de este sector, por lo que no dejará de apoyar esta iniciativa.

"He presentado dos proyectos de ley porque conozco la realidad del transportista en mi región Amazonas y a nivel nacional. No se preocupen, hermanos colectiveros, yo me sumo en apoyarles. No es justo que el Estado se haya olvidado de ustedes. Vamos a seguir apoyando", declaró.