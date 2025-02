Congestión en la Costa Verde: Cierran tramo en Barranco por impacto de tráiler contra estructura metálica

Un camión impactó contra la infraestructura metálica que protege el puente Bajada de Baños, en Barranco. El choque hizo que la pieza metálica cayera sobre el asfalto y que, posteriormente, causara que una camioneta que venía tras el tráiler impactara contra el arco de protección. Cabe resaltar que esta estructura fue puesta hace semanas para reforzar la seguridad de la zona.

Producto del siniestro, un tramo de la Costa Verde, desde la bajada Agua Dulce, hasta la Bajada Armendáriz permaneció cerrada, generando un grande tráfico que justamente coincidió con la hora punta de la mañana.

El camión se dio a la fuga luego de chocar el portal mientras que por su lado, el conductor de la camioneta blanca afectada por el choque comentó cómo es que sucedieron las cosas. El chofer indicó que la caída abrupta de la estructura no le dio un margen de tiempo ni espacio como para reaccionar con alguna maniobra evasiva. Por fortuna, este no presentó daño alguno.

"Yo venía detrás del camión que chocó la estructura. Yo veo que la estructura viene hacia abajo y no me dio oportunidad de esquivarla. Cae encima de la camioneta y yo más bien, estuve pendiente de mi vida y no de lo material. (...) Tienen que tratar de ubicar al camión que chocó eso, imagínese lo que ha pasado. Un carro que recién está adquirido, menos de tres meses", contó.