"No hay espacio para alguien sin sangre en la cara": Fuerza Popular anuncia proceso de expulsión contra María Cordero

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Miguel Torres, criticó la conducta de su colega parlamentaria María Cordero Jon-Tay tras ser acusada de apropiarse de gran parte del sueldo de sus trabajadores en el Congreso de la República. En esa línea, indicó que el partido buscará iniciar un proceso de expulsión en su contra.

Como se sabe, recientemente el programa periodístico "Punto Final" reveló que la congresista estaría quedándose con hasta el 75% del sueldo de sus trajadores argumentando que el dinero estaría siendo destinado a pagar gastos de campaña y a las personas que la asistieron en su camino a ser parlamentaria.

Ante ello, Torres señaló que se sentía avergonzado por el comportamiento de Cordero Jon-Tay e indignado por las evidencias que fueron presentadas en el dominical. Además, cuestionó que haya actuado de tal forma "en nombre" del partido, perjudicando la imagen de este y atentando contra sus principios.

"En este partido no puede haber espacio para alguien que no tenga sangre en la cara. Una persona que le quita dinero, parte de su sueldo a un trabajador, no merecer ser militante de un partido como Fuerza Popular", declaró.

Asimismo, mencionó que la congresista no debía aprovecharse de su militancia como miembro de Fuerza Popular y de su líder histórico para intentar justificar los cobros irregulares. Por tal motivo, anunció que el Comité Político de Fuerza Popular optó por reunirse de emergencia para plantear las medidas disciplinarias con las que sería sancionada.

"Una canallada lo que ha dicho. El presidente Fujimori tiene su seguro y tiene las medicinas que el propio seguro se lo otorga. Que no nos vengan con esos cuentos. (Invoco a Fuerza Popular a) tomar las medidas del caso para poder sancionar ejemplarmente este tipo actos", expresó.

Comisión de Ética propondrá denuncia en su contra

Por su parte, la Comisión de Ética Parlamentaria también se pronunció al respecto y comunicó que sesionará de forma extraordinaria el martes 18 de abril con la finalidad de proponer una denuncia de oficio contra Cordero Jon-Tay.

"La Comisión de Ética, sesionará de manera extraordinaria el martes 18 a las 18:30 horas para proponer la denuncia de oficio contra la congresista Maria Cordero Jon Tay, ante la grave denuncia de recorte de remuneraciones de sus trabajadores de confianza", se lee en el mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, María Cordero Jon-Tay tendrá que enfrentar dos procesos disciplinarios en su contra debido a los supuestos recortes indebidos a los sueldos de sus trabajadores en el Congreso.