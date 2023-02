¡Conmovedor! Joven rescató a hombre y su perro que cayeron a lago congelado en Estados Unidos

08/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Heroico gesto! Un muchacho en el estado de Iowa, en Estados Unidos, arriesgo su vida y saltó a un lago congelado para rescatar a un hombre y a su perro, cuando se desbarrancaron debido a que las vías se encontraban resbaladizos producto de la cruda temporada invernal.

En ese sentido, Joe Salmon, un joven de 17 años, quien aún cursa sus estudios secundarios en la escuela Okoboji , se percató que Thomas Lee de 83 años y su compañero de cuatro patas llamado Cooper, se hallaban dentro de su vehículo esperando ser rescatados el pasado 4 de febrero.

Luego de divisarlos, Salmon no lo dudo dos veces y, sin temor alguno, decidió lanzarse a las aguas frías del lago East Okoboji, con la consigna de ayudarlos a ambos cuanto antes.

De acuerdo a ello, declaró a un medio local que todas las ventanas "estaban cerradas" y trató de romperlas con sus manos; sin embargo, aseveró que un individuo le entregó un cuchillo y con eso, pudo reventar las lunas traseras del auto para sacar a Lee y a Cooper de inmediato y ponerlos a buen recaudo.

"Di un paso y el agua me llegó al pecho, me subí al parachoques trasero e intenté abrir la puerta trasera, pero todas las ventanas estaban cerradas, pero un tipo me dio un cuchillo y golpeé el vidrio trasero un par de veces".

Todo el hecho fue registrado por un dron de un camarógrafo llamado, Tom Gustafson quien vive cerca a la zona y decidió difundirlo a través de sus redes sociales.

"Estoy feliz de que él estuviera bien y que el perro estuviera bien. Fue una locura en ese momento", apuntó acongojado.

Por otra parte, las autoridades locales informaron que el señor y su mascota no sufrieron heridas y dispusieron todos los datos paras las investigaciones correspondientes

Mira aquí el video