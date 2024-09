Contradicciones de 'Chibolín' complican su situación como posible colaborador eficaz, afirma Romy Chang

24/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Karina Novoa durante el programa Informamos y Opinamos, la abogada penalista, Romy Chang, dio a conocer que las múltiples contradicciones en el discurso de Andrés Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', habrían desestimado su participación en el caso como colaborador eficaz.

Chang precisó que la decisión sobre la colaboración de Hurtado con el Ministerio Público es tomada por un fiscal, pero los desaciertos entre el propio testimonio del conductor de televisión habrían llevado a que no se considere más dicha opción.

"Él decidiría no acogerse a la colaboración eficaz porque "no ha cometido ningún delito", pero podría estar influenciada porque el fiscal no lo aceptó. El testimonio debe sonar verosímil, de una persona que le aporte al caso y le permita obtener una condena", comentó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, la abogada penalista, Romy Chang, indicó que las contradicciones en el testimonio de 'Chibolín', como es el caso de sus arraigos y la culminación de sus estudios, complican su situación como posible colaborador eficaz.... pic.twitter.com/jcxfVKJhA2 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2024

"Totalmente contradictorio"

La abogada hizo énfasis en que las decisiones de 'Chibolín' desde el inicio de su proceso han sido cuestionables, pues hasta la elección de su defensa estuvo llena de irregularidades.

"Es totalmente contradictorio a lo que ya se ha hecho público. El abogado Julio Rodríguez, que dijo haber sido contratado para ser abogado de Hurtado, indicó que mandó a una persona para que participara en la dirigencia de acreditación, y esa persona fue rechazada", precisó.

Asimismo, señaló que Hurtado se contradijo al decir que "no tenía otra opción" cuando recibió el abogado de oficio, pues él ya contaba con asesoría legal previa.

"Esto de que él estaba aturdido y no tenía otra opción, no se condice con lo que todos conocimos durante los días previos. Él dice que ahora si tiene un domicilio, pero eso no va acorde a lo que dijo en la audiencia de identificación", añadió.

¿Allanamiento se dio en medio de falta de coordinación?

En exclusiva para nuestro medio, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, indicó que la difusión de la resolución del allanamiento a la vivienda de 'Chibolín' y otros investigados fue una "falta de coordinación" entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

"El fiscal me llamó cerca de 9 veces y me dijeron que estaba llegando, que me esperaban. Tuve que coordinar para que otra persona pudiera llegar, pero bueno entiendo esta falta de coordinación", declaró para nuestro medio.

No obstante, la polémica solo parece aumentar alrededor de Andrés Hurtado, pues tras no poder realizar el allanamiento de su vivienda, se dio a conocer que la posibilidad de sumarlo como colaborador eficaz sería inviable, pues 'Chibolín' habría caído en demasiadas contradicciones en su discurso.