¡Atención! FAO reconoce al Perú como el cuarto productor pesquero más grande del mundo

24/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú es uno de los principales países pesqueros a nivel global y ocupa el cuarto lugar en producción pesquera, según Manuel Barange, director de la División de Pesca y Acuicultura y subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Importancia de la pesca peruana

"Perú es el cuarto productor más grande de productos pesqueros a nivel global, como país. El 75% de esa captura es de anchoveta", señaló Barange en declaraciones para el documental Leading the Way, que es parte de Ocean Titans, una serie oficial del Consejo Mundial de los Océanos (WOC, por sus iniciales en inglés) que viene siendo difundido en diferentes plataformas a nivel mundial.

"Esto le aporta país aproximadamente cerca de US$ 4 mil millones, así que Perú no solo es un país importante en términos pesqueros, sino que la pesca industrial es en verdad una actividad muy importante para el país", recalcó.

En el documental también se explica que, de acuerdo con la FAO, alrededor de unos 750 millones de personas pasan hambre cada día en el mundo; y, más de 4 mil millones (el 40% de la población global) no tienen acceso a una dieta saludable.

"En la FAO estimamos que 600 millones de personas dependen de la pesca y la acuicultura para su sustento. Así que necesitamos asegurar su sostenibilidad", acotó Barange.

Según explicó el alto ejecutivo de la FAO, en la década de los años 60, el consumo anual de productos acuáticos por habitante era de 9 kilos; mientras que en la actualidad ese consumo es de 20.7 kilos.

Ello significa que la pesca y la acuicultura, que utiliza la harina de anchoveta como principal alimento, han sido vistos como una solución para alimentar al mundo.

Además, resaltó que la pesca tiene un impacto medioambiental mucho menor que la producción ganadera, entre otras industrias.

Innovación en la pesca

El documental Leading the Way, que ya se encuentra disponible en YouTube, también cuenta con la participación de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), a través de su presidente, Eduardo Ferreyros, y su gerente general, Jorge Risi, quienes dan a conocer que en los últimos años las empresas asociadas a dicho gremio han invertido más de US$ 500 millones en innovación tecnológica para reducir el impacto ambiental de sus plantas de procesamiento de anchoveta.

También se recoge la apreciación del biólogo marino Ray Hilborn, profesor de la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, quien señala que hay muchas cosas que las industrias pesqueras de otros países deberían aprender de la pesca peruana de anchoveta, como el establecimiento de cuotas a través de cruceros de investigación.

De esta forma, la FAO destacó al Perú como el cuarto productor global de productos pesqueros. Asimismo, subrayó la vital importancia de la anchoveta en la seguridad alimentaria.