Corte de agua HOY lunes 10 de febrero: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este sábado 08 de febrero.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Ate, Comas, Lurigancho, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este lunes.

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión APV El Rosario - Esquema Pariachi; Asoc. Los Girasoles de Gloria Grande; Asoc. Los Girasoles de Pariachi, Asoc. Pariachi I y II etapa; Asoc. Filadelfia de Ate; Asoc. Filadelfia de Ate 2da etapa; Asoc. Filadelfia 4ta etapa; Asoc. Residencial Los Girasoles de San Juan; Asoc. Residencial Villa Hermosa; Asoc. El Rosario de Ate; Urb. Parcelación Semirústica El Descanso; Asoc. El Rosario, Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú, Asoc. Los Girasoles, Asoc. Barrio El Descanso, Asoc. Prop. El Lúcumo. 11:00 a.m. a 11:00 p.m. Limpieza de reservorio Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector El Balcón y Sector Santa Rosa; Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector C Zona 5, Sector B y Sector C; Centro Poblado Rural La Pradera. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Comas

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. La Alborada, A.H. San Juan Bautista, Asoc. Prop. Los Manantiales del Pinar, Asoc. Prop. Chacra Cerro 2da et, Asoc. Propos. Nvo Amazonas, Asoc. Propos. El Roble, Asociaciones de Vivienda Buena Ventura Valladares, María Teresa de Calcuta, Nuevo Sol II, Villa Los Ávalos, Villa Izasiga, Villa Lastenias, Villa Ordóñez, Villa Santa Cruz, Vista Alegre Parcela E, B, F, G, Portales del Pinar, Asoc. Trab. Chacra Cerro, Asoc. Tungasuca III et, Urb. Las Garzas, Urb. Nvo Sol El Pinar, Urb. Paraíso, Urb. Parcela Ranchería, Urb. El Pinar, Urb. Santa Amelia. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa; Urb. San Antonio de Carapongo 4TA etapa Ampliación Ca. 3A, Ca.2, Ca.3 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Pachacámac

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Parcela 1 Sector R; A.H. San Cristóbal; Asoc. de la UPIS Vista Alegre de Manchay, Asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector F, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión P.J. Sgdo Madero, A.H. Corazón de Jesús Sec. Ángeles, AF Lomas de S. Madero, P.J. Nvo Perú Sec. Ampl. Nvo Perú, A.H. Kawachi, P.J. Nvo Perú, A.H. Los Rosales, San Fco. de Asís, A.H. Casuarinas, Casuarinas Ampl., A.H. Nvo Perú, AF Nvo Perú 2°, P.J. Canto Chico, AF Monte Sinaí, AF Nvo Amanecer, A.H. Sta Rosa Lima Parc. A Sec. Sgdo C. Jesús, Asoc Brisas, Asoc. Juventud Unida, A.H. Sta Rosa de Lima Parc. B Sec. Juv. Unida, Agru Las Lomas Montreal, A.H. Sta Rosa Sec. Terrazas de Cto Grande, A.H. 15 de Ene, 15 de Ene Ampl., Agru Los Portales de Las Flores, Agru 15 de Ene Primavera. 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Limpieza de reservorio

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión P.J. Tablada de Lurín, A.H. Nueva Esperanza Comité 26D, P.J. Vallejo César, Asoc. Nuevo Amanecer de Tablada de Lurín 12:22 a.m. a 6:00 a.m. Baja presión en las redes

