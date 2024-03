Corte de agua HOY miércoles 20: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

20/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 20 de marzo se realizará un corte de agua en varios distritos de Lima. La decisión se da debido a las labores de mantenimiento, la mejora de la infraestructura de agua, la corrección de filtraciones y el saneamiento de los depósitos.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la empresa estatal señaló que estos trabajos "son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao".

Distritos afectados

Los vecinos de los distritos de Ate, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este martes.

Ate

En el distrito de Ate, se verá afectada la Urbanización-A. H. Inmaculada Concepción; Urbanización-A. H. Señor de Muruhuay; Urbanización-Asoc. Alto Monterrey y Urbanización-Asoc. Evangelica Pentecostal Jesucristo, desde la 2:00 p.m. hasta las 10:00 de la noche. El motivo de la interrupción del servicio de agua potable es limpieza de reservorio.

San Juan de Lurigancho

En el distrito de San Juan de Lurigancho, el A.F. Víctor Raúl Haya de La Torre, A.H. Bayóvar Ampliación Sector Santa Rosa, A.H. Niño Jesús, A.H. Nuevo Amanecer, Antenor Orrego Ampliación, A.F. Las Mercedes, A.F. Las Palmeras, A.F. Torres Cruz Blanca, A.H. Señor de Los Milagros Ampliación, A.F. Nueva Primavera, A.F. Valle Sagrado, A.F. La Fortaleza, A.F. Las Lomas de Bayóvar, Bayóvar Ampliación Ramiro Prialé, Bayóvar Ampliación 3° Zona Sector Santa Rosa y Ampliación A.F. Las Lomas de Bayóvar, tendrán que afrontar la suspensión del servicio de agua desde las 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m. del miércoles 20 de marzo. Según se explicó, el motivo de la interrupción del servicio es limpieza de reservorio.

Los Olivos

La Urbanización-C.H. Cueto Fernandini 1ra Et. Carlos; Urbanización-C.H Cueto Fernandini 2da Et. Carlos; Urbanizacion-Urb Parque El Naranjal 1ea Et.; Urbanización-Urb Previ y Urbanización-Urbanización Villa del Norte del distrito de Lurín se verá afectado por el corte de agua que iniciará a las 12:00 p.m. y culminará a las 8:00 de la noche. El motivo de los trabajos de Sedapal también es la limpieza de reservorio.

Villa María del Triunfo

La Habilitación Urbana Villa Verde etapas I, II, III, IV, VI y VII. del distrito de Villa María del Triunfo se verá afectada por el corte de agua que iniciará a las 08:00 de la mañana y culminará a las 08:00 de la noche. El motivo de los trabajos de Sedapal es la limpieza de reservorio.

De esta manera, Sedapal anunció cuáles son los distritos que se verán afectados por la suspensión de agua en Lima y precisó en qué horarios se dará el corte.