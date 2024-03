Rafael Vela habría sido privado del seguro médico durante suspensión del Equipo Especial Lava Jato, según abogado

El abogado del fiscal Rafael Vela Barba, Luciano López, ha denunciado que su defendido habría sido privado de su seguro médico durante el periodo que duró su suspensión como fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

En entrevista para Canal N, la defensa de Vela Barba sostuvo que ello significa un hecho grave, ya que su patrocinado habría tenido que hacer uso de sus propios recursos para tratar sus problemas de salud.

"Lo grave es que le privaron del seguro médico y además, una cosa importante, los jueces y fiscales por mandato constitucional no pueden ejercer ninguna otra función que no sea la docencia y la función pública, cuando lo suspenden le dejan el cargo, entonces en cuatro meses no ha tenido ningún recurso", declaró.