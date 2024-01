Crisis en Ecuador: "Llegaremos a eso si no tomamos cartas en el asunto", asegura alcalde de Magdalena

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, señaló que el Perú está en camino a convertirse en Ecuador, país azotado por el narcotráfico con múltiples atentados, ello por la ausencia de medidas por parte del Gobierno de Dina Boluarte.

En entrevista a Canal N, el burgomaestre apuntó que la Policía Nacional del Perú (PNP) necesita ser reforzada urgentemente para evitar dicho panorama. Según indicó, la institución ha sufrido un "abandono económico y legal" durante una década.

En ese sentido, reveló que muchos efectivos no hacen prácticas de tiro porque el Estado peruano no les provee con arsenal. Asimismo, sostuvo que la flota de unidades policiales, en estos momentos, está malograda.

"Vamos directamente al panorama de Ecuador si no tomamos cartas en el asunto, como no fortalecer a la PNP, que ha estado abandonada décadas en económica y legalmente. Tenemos una policía que no hace prácticas de tiros, porque el Estado no le da balas, y tiene la mitad de la flota malograda", expresó.