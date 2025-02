Crisis de inseguridad: el Perú es el décimo país con mayor índice de criminalidad

La inseguridad en el Perú es un asunto de urgencia ya inocultable. De acuerdo con Numbeo, una plataforma internacional que evalúa el crimen en 147 países, el Perú es la décima nación con mayor índice de criminalidad en las primeras cinco semanas del 2025. ¿Lo peor? La situación se ha descontrolado en apenas diez años.

El mismo portal lo indica. En el 2015, el Perú ocupaba el puesto cuarenta en las naciones con mayor índice de criminalidad del mundo. Apenas una década después, la ciudadanía vive atemorizada con justa razón: el país comparte características con Jamaica y Siria, y se encuentra incluso peor que Nigeria y Camerún.

A la fecha, el índice de criminalidad peruana se ubica en 67.12 puntos, mientras que el de seguridad se reduce a 32.88. El primer puesto del listado, superando a países como Sudáfrica (5°), Afganistán (4°), Haití (3°) y Papúa Nueva Guinea (2°) es Venezuela. La nación bolivariana es, a consideración del informe, la más peligrosa del mundo.

El mes de enero del 2025 ha sido, para la población peruana, el más violento de los últimos nueve años. De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), la ciudadanía perdió a 176 personas por homicidios hasta el 30 de enero.

Cabe precisar que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se ha mostrado reiteradamente escéptico de la información del Sinadef, generándose así la crítica del propio personal de Salud. Para algunas exautoridades del Interior, paradójicamente, las cifras del Sinadef les resultan muy bajas.

"... en el Observatorio del Crimen y la Violencia contamos uno a uno los homicidios. (...) No hay mes en que estos números no aumenten. Incluso hay que decir que el Sinadef no contempla el universo de homicidios, ya que hay casos en que los médicos no tienen los elementos para determinarlo", señaló Carlos Basombrío, exrepresentante del Mininter, en Canal N.