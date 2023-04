Crisis migratoria: Ministro del Interior propone albergue para migrantes documentados en Tacna

En entrevista con Exitosa, el ministro del Interior, Vicente Romero, informó que ha propuesta el establecimiento de un albergue en Tacna para los migrantes extranjeros que sí estén debidamente documentados en nuestro país.

Durante el programa Hablemos Claro con Jesús Verde, el también teniente general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) se refirió a la idea del alcalde de Tacna de delegar espacios para los migrantes en la región y recalcó que la propuesta fue suya. En esa misma línea, señaló que este lugar no estaría abierto a los migrantes irregulares.

En adición a ello, Vicente Romero aseguró que ya se ha logrado comunicar con las autoridades correspondientes para llevar a cabo esta propuesta. En esa misma línea, señaló que el prefecto de Tacna será el principal responsable de que dicha medida pueda ser ejecutada.

"La propuesto yo la he hecho para que las autoridades vayan viendo y, especialmente, al prefecto le he encargado esta responsabilidad, con quien hace unos minutos me he comunicado telefónicamente", agregó el ministro del Interior.