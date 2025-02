Defensoría del Pueblo a favor de declarar en emergencia a la PNP: "Está en una situación precaria"

En entrevista con Exitosa, Raúl Miranda, adjunto para la Seguridad Ciudadana y Seguridad Nacional de la Defensoría, se expresó a favor de la propuesta de declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, Miranda indicó que defienden esta iniciativa debido a la PNP se encuentra en una situación muy precaria en la que destaca la escasez de recursos logísticos.

Asimismo, el representante de la Defensoría indicó que están realizando una supervisión nacional de 1383 comisarías para poder recopilar información acerca de las brechas en tema de recursos logísticos, infraestructura, Según argumentó, esto tiene como finalidad dimensionar la problemática y conocer el costo de esta problemática.

"No podemos mejorar lo que no conocemos. Caemos en un lugar común si decimos "faltan patrulleros". Ya okay, ¿pero cuántos faltan? ¿Cuánto cuesta solucionar reducir esa brecha de carencia? No solo son los patrulleros -que es lo más visible- estamos hablando de sistemas integrados informáticos, desde el interna hasta los laboratorios", mencionó.