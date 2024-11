Delincuente confronta a Grupo Terna tras capturarlo por cuarta vez: "Con ustedes no tengo nada que hablar"

Un sujeto fue detenido en La Victoria luego de que este robara el celular de una joven que viajaba en un taxi. Grande fue la sorpresa de las autoridades que iban tras sus pasos al escuchar al hombre señalar que sus contactos lo ayudarán a salir de prisión. Esta sería la cuarta vez que la Policía Nacional del Perú lo captura, en menos de tres meses.

El hombre de mal vivir fue identificado como Humberto Quiroz Pisco (27), conocido en el mundo del hampa como "Boca sucia", y muy al concordante con su alias, quiso amedrentar a los oficiales que lo capturaron en la cuadra 11 de la concurrida Av. México.

En las imágenes compartidas por el noticiero 24 Horas, se pueden ver las imágenes registradas por la Policía, quienes registraron cómo el malviviente se acercó a un vehículo, aprovechando la poca luz del lugar. Abrió las puertas y robó de manera violenta el celular de la pasajera, quien tras el ataque acabó tendida en el pavimento. Sin embargo, para sorpresa del malhechor, el Escuadrón Verde de la Policía estaba tras sus pasos.

Luego de reducirlo y subirlo a un patrullero, el atrevido ladrón, desafiante, apuntó que él no "hablaba" con la Policía, que, en su lugar, esperaría que sus influyentes contactos puedan ayudarlo a salir de la cárcel.

"La arreglé con dos miles y a la agraviada con 1 500 (...) yo tengo una pierna arriba (...) Ustedes son solo las personas que intervienen gente, con los que tengo que hablar son con los fiscales, no con ustedes (...) No estoy preso porque solamente he tenido dos intervenciones (...) con ustedes no tengo nada que hablar, solamente son apoyo, tengo que hablar con la fiscal nada más", dijo el hombre.