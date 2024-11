¡Lamentable! Perrito murió tras ser brutalmente ATROPELLADO por bus del Metropolitano

Una lamentable noticia tuvo lugar en el Cercado de Lima. A plena luz del día, un perrito fue brutalmente atropellado por un bus del servicio de transportes del Metropolitano, mientras se desplazaba en la vía del cruce entre los jirones Lampa y Puno. Tras lo ocurrido, el can agonizó durante algunas horas, finalmente muriendo por la gravedad del impacto.

Conforme a una denuncia ciudadana, el can se encontraba cruzando la vía, al promediar las 7:46 a.m. del pasado 2 de noviembre. En dicha situación, un bus del referido servicio apareció en escena, y con una velocidad considerable, impactó contra el animalito, aplastándolo muy cerca a la cabeza y ocasionando que se retorciera de dolor.

Tras lo ocurrido, el vehículo retrocedió para liberarlo de la pista; no obstante, siguió su camino, mientras el perro se arrastró hacia la vereda. Todo esto quedó registrado por las cámaras de seguridad, en donde se aprecia el momento exacto del accidente. Dicho video fue difundido en las redes sociales, en donde usuarios animalistas brindaron mayores alcances.

"Gracias a una chica que estaba por el lugar, junto a otras personas, lo auxiliaron y pudieron ubicar a su dueño y llevarlo a la veterinaria. Lamentablemente, no sobrevivió debido a una hemorragia interna", manifestó la usuaria Rosalin Rivadeneyra, añadiendo que el can, llamado 'Edu', descansa en el paraíso de los animalitos.