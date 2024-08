Delincuentes secuestraron y torturaron a vigilante pensando que era dueño de un complejo deportivo en Carabayllo

En Carabayllo, sujetos que robaron un complejo deportivo secuestraron al vigilante pensando que se trataba del dueño. El trabajador fue torturado por varios minutos exigiéndole que les haga depósitos de altos montos y les entregue las ganancias del día. El Dueño del negocio señala haber sido víctima de extorsiones.

Los hampones aprovecharon la oscuridad de la noche para ingresar por una de las paredes del centro de deportes, utilizando una escalera. Una vez adentro, torturaron por más de 40 minutos al hombre, apuntándole con un arma y propinándole insultos y exigencias de dinero.

Una vez hubieron allanado la casa, los delincuentes exigieron que se les haga entrega de las ganancias del día, pero para su mala suerte, este no conocía de su ubicación, lo que molestó a los ladrones. Por tal motivo, lo amenazaron con un arma, e incluso le dispararon sin lograr dañarlo debido a un atrancamiento en el aparato.

Pese a que buscaban una repartija mayor, los delincuentes se llevaron 1,500 soles en efectivo, pero al menos 10 mil soles en equipos. Se pudo conocer que uno de los delincuentes incluso apretó el gatillo en contra del señor, sin embargo, una trabadura en la pistola no dejó que esta fuera disparada.

"Gracias a dios que todavía me dio la vida. Porque me hicieron cuatro disparos, pero no disparó y se trabó el arma ahí y no me pudo hacer nada", comentó el agraviado quien salvó de una muerte a manos de un arma de fuego.