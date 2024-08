Madre huye de ladrones con su perro y deja olvidado a sus hijos: "Quedé en shock"

Una madre generó polémica en redes sociales tras ser captada huyendo de unos ladrones, pero debido al pánico solo rescató a su perro, dejando atrás y olvidados a sus dos hijos en casa.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, la fémina identificada como Leah Amberly Wittsche, se ve con el rostro de angustia y susto, envuelta en una toalla, mientras grita desesperadamente pidiendo ayuda a su esposo Jake por un intercomunicador con una cámara de seguridad instalada en la puerta que da a la calle.

El motivo detrás de su miedo es porque se dio cuenta de que dos delincuentes entraron a su vivienda para robar sus pertenencias mientras ella se encontraba sola con sus dos niños y su mascota.

En otro video, Wittsche mostró los daños causados en la puerta de la planta baja por los ladrones, quienes, a pesar del violento allanamiento, no se llevaron nada.

Tras ser cuestionada por su acción, la madre explicó que estaba duchándose después de haber acostado a sus hijos, cuando escuchó ruidos extraños que inicialmente pensó que eran de su esposo. Sin embargo, al darse cuenta de que algo iba mal, se encontró con dos hombres vestidos de negro que tenían malas intenciones y tras quedar en shock solo pudo agarrar a su perrito.

"El tipo que estaba más cerca de mí me miró de arriba abajo y luego sonrió. Me quedé en estado de shock, me levanté y les miré. Entonces me dije: 'Dios mío, mis hijos'", indicó Leah.