Denuncian amenazas de violencia sexual contra reclusos y guardias del penal de Chincha: "Lo ultrajaron por no pagar"

Familiares de los reclusos y autoridades del Establecimiento Penitenciario de Chincha denunciaron estar siendo parte de una serie de extorsiones de parte de otros reos del mismo centro penal. Acusan tener que pagar montos excesivos a cambio de su seguridad y tranquilidad dentro de la misma prisión.

Según lo comentaron las propias víctimas, la presión es sometida bajo amenaza de diversos tipos, entre ellas, la tortura y lo peor de todo, la amenaza de ser violentado sexualmente.

"Mi hermano me comentó que lo violaron porque no había pagado su cuota semanal (...) Lo ultrajaron en el pabellón 2B. Lo ultrajaron por no haber pagado los cupos", señaló la hermana de uno de los agraviados.