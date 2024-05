Desmienten a Provías: "La vía Libertadores es caótica", denuncia gremio de transportistas de Ayacucho

En diálogo con Exitosa, la Asociación de Transportistas y Conductores de Ayacucho, a través de su vicepresidente Manuel Lagones, se pronunció sobre el comunicado de Provías Nacional y negó que el tramo de la vía Libertadores donde se produjo el accidente en Ayacucho esté en buenas condiciones.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, sostuvo que la carretera no solo presenta un estado caótico, sino que también carece de una adecuada señalización. De hecho, se refirió a esta como una "burla".

"La señalización acá, de verdad, es una burla. No tiene sentido. En una vía como esta, no hay un espacio, ni siquiera un kilómetro donde esté en un buen estado en ciertos tramos y ponen una señalización que, de verdad, no tiene sentido. Toda la vía está maltratada, está dañada, deteriorada", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas y Conductores de Ayacucho arremetió contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por una presunta falta de fiscalización de la vía Libertadores.

Y es que, según Manuel Lagones, la cartera hoy liderada por Raúl Pérez Reyes, estuvo ausente durante el periodo que el Consorcio Santa Gabriela estuvo a cargo del tramo donde se produjo el fatídico accidente.

"La verdad ha sido una estafa. No ha tenido la experiencia para hacer un trabajo de gran magnitud. (....) Hemos puesto en conocimiento a las autoridades, pero no nos han puesto atención. (...) Ha brillado por su ausencia el MTC. No hubo un solo supervisor, una persona encargada que pueda decir que esto estaba mal y no podía continuar", agregó.