'Día Mundial del Perro': ¿Por qué se celebra hoy 'al mejor amigo del hombre'?

Hoy 21 de julio se celebra el 'Día Mundial del Perro', mayormente conocido como 'el mejor amigo del hombre'. Y es que esta especial mascota no debería de tener solo una fecha para celebrar su entrega, cariño y respeto por nosotros sus dueños.

¿Desde cuándo se celebra esta fecha?

Cabe señalar que esta fecha fue instituida en el año 2004, aunque en nuestro país se desconozca la razón de porqué se escogió este mes para su conmemoración.

Algunos apuntan, que pudo ser por el tema en que a fines de julio nos encontramos en vacaciones y en mayor tiempo de unión familiar, lo que crearía el ambiente propicio para honrar a los canes del hogar.

¿En otros países también se celebra el 21 de julio?

Definitivamente no, en otras naciones las fechas con motivo a esta festividad se celebran en épocas distintas. Empecemos:

México: En el país charro se honra a los amigos de cuatro patas de la casa los tercer domingo de julio de cada año.

En el país charro se honra a los amigos de cuatro patas de la casa los tercer domingo de julio de cada año. Colombia: En el país cafetero se celebra los 26 de agosto.

En el país cafetero se celebra los 26 de agosto. Argentina: En el país del tango se conmemora los 2 de junio.

En el país del tango se conmemora los 2 de junio. Costa Rica: En el país de Centroamérica también se celebra los 2 de junio

En el país de Centroamérica también se celebra los 2 de junio Bonus track: "Día Internacional del Perro" se celebra el 26 de agosto de cada año; fue fundado en el 2004 por la activista estadounidense de rescate animal, Colleen Paige.

¿Con qué motivo se celebra a 'nuestros fieles amigos'?

La fecha estipulada para conmemorar a nuestras peludas mascotas tiene el objetivo de crear conciencia en la población de la 'situación de calle' que muchos de ellos viven por la irresponsabilidad de sus dueños.

La esterilización y los cuidados preventivos como la vacunación deben ser de gran importancia para la crianza saludable de los canes. La estabilidad de convivencia en un hogar, debe ser otro de los motivos para que se dedique una fecha como esta.

Según estimaciones de la Fundación Mundial de los Animales (World Animals Fundation) actualmente existen cerca de 900 millones de perros en el mundo y de ese número 200 millones no cuentan con un hogar.

Asimismo, algunos canes sufren violencia por parte de sus dueños, otra situación preocupante que debería igualmente tomada en cuenta por la sociedad. Esta fecha, sin duda, reflexiona este y otros temas más.

De esta manera, no dejemos de honrar a la mascota que tengamos en casa en el 'Día Mundial del Perro'. Y si es uno que no cuenta con un dueño, no dejes de hacer una obra de bien, aunque sea por hoy. Ellos nos necesitan.