Curiosidades: ¿Los perros pueden comer arroz si están enfermos?

El comer arroz es un hábito humano, una costumbre muy latina y en especial peruana; pero a veces se incluye en la dieta de los perros. La interrrogante que salta a la vista es: ¿será correcto lo que hacemos normalmente con nuestras mascotas? Y más aún, ¿si estos se encuentran enfermos? Hoy despejaremos el misterio.

Perros: comer arroz

El arroz se encuentra dentro del grupo de los carbohidratos y es un alimento importante para brindar energía, la necesaria para desarrollar nuestras actividades diarias. Sumado a ello, el consumir arroz es adecuado porque es un nutriente bajo en grasas que es importante en el control del colesterol malo LDL.

Asimismo, es de fácil digestión y proporciona minerales necesarios para vivir como el magnesio, hierro y zinc.

Ante la pregunta de si los perros pueden comer arroz, la respuesta es sí. Ya que no es ofensivo a su sistema digestivo ni inmune. El arroz le lo ayuda contra las alergias que pueda tener.

¿Qué alimentos adicionales puede consumir un perro para mantener una buena salud?

Adicionales al arroz existen otros productos que sí pueden comer para mantenerse adecuadamente sanos y con una piel y pelaje brillantes.

Entre los nutrientes a considerarse se encuentran las carnes, los pescados, las frutas como: la pera, el plátano, el melón y la manzana.

Por otro lado, las verduras también pueden ser parte de su ingesta diaria, por ello se recomienda que emplees en su preparación a las espinacas, zanahorias y lechugas. Son fáciles de conseguir, cocinar y digerir por parte de tu mascota. A continuación te daremos a conocer una receta fácil y sencilla para tu amigo de cuatro patas. ¡Toma nota!

Recetas con arroz para perros

Ingredientes:

100 gr de arroz

200 gr de carne de pollo

2 zanahorias

1 huevo

Preparación:

Lavar todos los ingredientes anteriormente mencionados Trozar en cuadraditos los materiales a emplear. El huevo se mantiene intacto. El pollo se dora en una sartén (cabe mencionar que los perros pueden comer este alimento crudo, pero para esta receta consideramos necesario que esté un poco cocido). Cocinar el arroz pero no tan cocida, a medio término. No se olvide de echar sal al agua para darle un poco de sabor y consistencia. Por último juntamos todos los ingredientes utilizados y trituramos el huevo antes de incorporarlo a la preparación.

¿Qué no debe comer un perro?

Así como nuestros canes pueden comer arroz, también existen algunas excepciones en su alimentación como los siguientes que mencionaremos a continuación:

café, té, productos con cafeína

chocolate

cerezas

manzanas

uvas, pasas

cítricos

duraznos

Es así como, revelamos el misterio de sí los perros pueden consumir arroz o no, y más aún estando enfermos. No dejes de considerar a este producto en la dieta de tu mascota, le estarás aportando la energía suficiente para su día. Pero, no exagere en sus porciones.