Digemid inmoviliza lote de suero fisiológico vinculado a muerte de paciente en Cusco: No está disponible

En entrevista con Exitosa, José Luis Brenis, director ejecutivo de Dirección de Inspección y Certificación de Digemid, informó que el lote del suero fisiológico vinculado a la muerte de una paciente en Cusco ha sido inmovilizado.

Durante el diálogo Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Brenis aclaró que se ha retirado el producto del mercado para no se posible su uso. Además, detalló que este suero fue fabricado por el laboratorio Medifarma.

"(¿El suero no puede ser aplicado a ningún paciente, no?) Por su puesto. Desde el día lunes, Digemid junto con el laboratorio de Medifarma, a través de su área de farmacovigilancia, se ha inmovilizado. Actualmente no se encuentra disponible para su uso", declaró para nuestro medio.