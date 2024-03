Dina Boluarte recibió un poncho de regalo tras ser proclamada como vicepresidenta en 2021, según su excolaboradora

En entrevista exclusiva con Exitosa, la excolaboradora de Dina Boluarte, Maritza Sánchez, reveló que la presidenta recibió un poncho de regalo tras ser proclamada como vicepresidenta en 2021.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, precisó que la prenda fue recibida alrededor del 25 de julio y la ahora jefa de Estado la utilizó un 2 de agosto de ese año en la ceremonia de la transferencia de Gobierno.

"Estaba en el Club Apurímac y llega un señor con un regalo. Ha habido muchos regalos pero no he estado tomando fotos a todos los regalos; pero, por una coincidencia, al estar ahí, estaba el ponchito. (Le dijo a la presidenta:) 'Hay un señor trayendo este regalo', (Boluarte respondió:) 'que vaya a la casa'. Le mando un mensaje luego, 'ya está el señor yendo a su casa con el regalo', eso fue el 25 de julio, y el 2 de agosto, como ministra está con la prenda puesta en la transferencia", narró para nuestro medio.

En el marco de la designación de Boluarte Zegarra como vicepresidenta del Perú, la funcionaria pública habría recibido varios regalos de parte de diferentes personas. Entre ellos, un sujeto identificado como Cesar Magno, quien se acercó hasta Sánchez para manifestarle su intención de regalar un poncho a la actual jefa de Estado.

La excolaboradora se lo comunicó a la presidenta para saber qué hacer con el obsequio y ella indicó que lo lleven hasta su vivienda. Tras realizarse la entrega, el poncho pudo ser visto en público durante la transferencia de Gobierno y el hecho quedó registrado en una fotografía tomada en la transferencia de Gobierno.

Dina Boluarte utilizando el poncho.

En otro momento, Maritza Sánchez también reveló que la mandataria ya mostraba inclinación por cosas materiales durante la campaña electoral de 2021, cuando aún no usaba ningún reloj. Según dio a conocer, la jefa de Estado portaba accesorios como argollitas y aritos plateados en dicho periodo.

Además, Sánchez señaló que la propia presidenta habría indicado que se había acostumbrado al vehículo del empresario Henry Shimabukuro.

"Durante la campaña, no usó ningún reloj o pulsera pero sí consultaba por marcas. Una vez manifestó que estaba acostumbrándose al carro de Henry Shimabukuro, ya manifestaba una inclinación a las cosas materiales pero ella no tenía puesto nada. No tenía puesto ni una sortija. Tenía siempre dos aritos plateados, argollitas y una cadenita de bisutería que tampoco era oro", contó.