Dina Boluarte no usó ningún reloj en campaña pero ya mostraba inclinación por cosas materiales, según excolaboradora

En exclusiva para Exitosa, la excolaboradora de la presidenta Dina Boluarte, Maritza Sánchez, reveló que la mandataria ya mostraba inclinación por cosas materiales durante la campaña electoral de 2021, cuando aún no usaba ningún reloj.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, dio a conocer que la jefa de Estado portaba accesorios como argollitas y aritos plateados en dicho periodo.

Además, Sánchez señaló que la propia presidenta habría indicado que se había acostumbrado al vehículo del empresario Henry Shimabukuro,

"Durante la campaña, no usó ningún reloj o pulsera pero sí consultaba por marcas. Una vez manifestó que estaba acostumbrándose al carro de Henry Shimabukuro, ya manifestaba una inclinación a las cosas materiales pero ella no tenía puesto nada. No tenía puesto ni una sortija. Tenía siempre dos aritos plateados, argollitas y una cadenita de bisutería que tampoco era oro", declaró para nuestra medio.