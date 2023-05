Dina Boluarte sobre AMLO: Mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano

La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denota "mucha ignoracia" en comparación con "la inteligencia del pueblo mexicano".

En medio de una rueda de prensa realizada tras el lanzamiento del programa Con Punche Regional Callao, la jefa de Estado se pronunció acerca de las recientes declaraciones de la autoridad mexicana.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó su respaldo y conformidad con la decisión del Parlamento. El premier consideró que la medida refleja el malestar existente ante las constantes cuestionables palabras del presidente hacia Boluarte.

Las declaraciones a las que hace referencia la mandataria fueron realizadas esta mañana en un conferencia de prensa de la Presidencia de México.

Tras haber sido declarado como persona no grata, López Obrador indicó que nuestro país "es mucho pueblo el del Perú para tan poco gobierno".

Además, mencionó que lo único que le apena de la decisión del Congreso es que no podrá venir al Perú para visitar Machu Picchu.

Así pues, aprovechó la visibilidad de los medios de comunicación para agradecer a los congresistas que votaron en contra de la iniciativa parlamentaria.

"Agradecerles a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran, quienes votaron en contra de esta propuesta. (...) Si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único, y desde luego ver ese pueblo tan bueno, extraordinario", expresó.