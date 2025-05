Premier Adrianzén advierte que Dina Boluarte podría cerrar el Congreso ante su eventual censura

Durante la reciente conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el premier Gustavo Adrianzén se refirió a las mociones de censura presentadas en su contra por varias bancadas del Congreso. Al respecto, advirtió que su salida de la PCM podría traer una serie de consecuencias, incluyendo la posibilidad de un cierre del Parlamento por parte de la presidenta Dina Boluarte.

Tras la consulta sobre su permanencia en el premierato, Adrianzén señaló que le preocupaba más el destino del país que su censura, puesto a que todo el gabinete ministerial tendría que renunciar si se aprueba su salida. En consecuencia, tendría que recomponerse y, posteriormente, presentarse ante el Legislativo para solicitar la cuestión de confianza. Según Adrianzén, Dina Boluarte podría disolver el Congreso si se niega dicho pedido.

"La recomposición de un nuevo gobierno obliga, a quien eventualmente pudiera asumir el cargo (de premier) tener que presentarse dentro de los 30 días al Congreso para emitir un voto de confianza. Imagínate por un instante que, censurado Adrianzén, al entrante no le den la confianza. A partir de ese momento, la presidenta de la República constitucionalmente puede disolver el Congreso", señaló.

En ese sentido, se le recordó que la Constitución indica que no se puede cerrar el Parlamento en su último año de mandato, en este caso, hasta julio de 2025. Sin embargo, el premier señaló que aún "estamos en mayo", sugiriendo que si fuese censurado, el nuevo primer ministro "tendría hasta junio" para presentarse, y en un eventual escenario de denegación de la confianza, Boluarte podría tomar dicha medida.

"El Congreso podría tomar la determinación de no darle la confianza. Y si no se da, se produce el supuesto constitucional de dos gabinetes censurados (...) Mi vocación de renuncia es absoluta y permanente. Si supiera que dar un paso al costado significaría una mejora en este proceso, no duden que lo haría", puntualizó.