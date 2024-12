El lunes 30 y martes 31 de diciembre son días NO LABORABLES: ¿'Fin de semana largo' antes de 2025?

26/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buenas noticias para los peruanos! El Gobierno ha determinado que el lunes 30 y martes 31 de diciembre serán días no laborables en todo el país. Por ello, muchos trabajadores podrán disfrutar de un descanso prolongado, con el cual se iniciará el nuevo año 2025. ¿Será acaso un último 'fin de semana largo'? Aquí te lo contamos.

¿'Fin de semana largo' antes de iniciar 2025?

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 011-2024-PCM, difundido por el Diario Oficial El Peruano, los trabajadores del sector público serán beneficiados por esta medida. Además, recibirán su remuneración habitual, sin que esta tenga alguna sobretasa.

Por ello, muchos consideran que, sumándose al descanso del sábado 28 y domingo 29 de diciembre, y el feriado 01 de enero, esto podría considerarse como un 'fin de semana largo'. Así, muchos peruanos podrían iniciar un nuevo año luego de un extenso relajo de casi 5 días consecutivos.

Sin embargo, las primeras dos fechas no están contempladas bajo esta denominación, por lo que no todos los trabajadores del referido sector podrán gozar de esta oportunidad. Cabe destacar que, a pesar de ser una medida excepcional, las horas no laboradas deberán ser recuperadas en fechas posteriores, según lo dispongan sus centros de trabajo.

Los últimos días no laborables en Perú. (Fuente: Plataforma del Estado)

¿Sector privado también acatará medida?

Por otro lado, la disposición podría alcanzar a los colaboradores del sector privado. Si bien no es de carácter obligatorio, las empresas podrán acogerse a esta medida, siempre y cuando exista un acuerdo mutuo entre el empleador y el trabajador.

De no ser así, la decisión recaerá en el jefe del centro de labores, quien podría disponer la recuperación de horas no laboradas, si así lo considera. No obstante, esto dependerá de las operaciones, funciones y necesidades de sus respectivos trabajos.

¿Quiénes SÍ trabajan estos días no laborables?

A pesar de que, oficialmente, el 30 y 31 de diciembre han sido establecidos como días no laborables, existen ciertas excepciones para algunos trabajadores, tanto del sector público como del privado. Esta restricción recaerá principalmente para aquellos que cumplan actividades consideradas como 'esenciales' para la sociedad.

Entre estos labores resaltan los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad y agua, desagüe, gas y combustibles. Asimismo, se incluyen a los servicios funerarios, comunicaciones y telecomunicaciones, transportes, puertos, aeropuertos, seguridad, vigilancia, traslado de valores, y distribución de alimentos.

De esta forma, el Gobierno estableció el lunes 30 y martes 31 de diciembre como días no laborables, por lo que muchos peruanos disfrutarán de un descanso prolongado que incluye al feriado 01 de enero de 2025.