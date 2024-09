Carlos Anderson cuestiona ley de modernización de sistema de pensiones: "No es reforma, es un maquillaje"

El legislador Carlos Anderson criticó fuertemente a la nueva reforma del sistema provisional de pensiones, detallando que la medida sería solamente una fachada para tapar otras intenciones de las empresas dedicadas al negocio de las pensiones. Asimismo, remarcó que es el resultado de un notable lobby, acompañado de la complicidad del partido Fuerza Popular.

El legislador subrayó que el costo que tendrá esta modificatoria al sistema de las AFP generará un costo significativo para el Estado, que, en sus palabras, lo que estaría haciendo es resolverle los riesgos de no poder pagar una cantidad de pensiones. En ese sentido, señaló que en realidad se trata de un subsidio entregado por el aparato estatal a las empresas privadas.

"No es reforma, es simplemente maquillaje. Que tiene un costo inicial calculado por las propias empresas, porque el MEF nunca calculó nada, inicialmente del 0,5 del PBI. 0,5 del PBI son 1,300 millones de dólares . Le estamos transfiriendo todos los contribuyentes al sistema de AFP , para que el sistema de AFP pueda cumplir con la promesa de pensiones a los aefepeístas. Es decir que nosotros, todos, cubrimos la ineficiencia del sistema de AFP ", sustentó el legislador.

Para el representante nacional, se trata de una medida impulsada por las empresas del Sistema Previsional de Pensiones para que aquel 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) sea usado para resolver situaciones que podrían hacerlo accediendo de la forma en que los bancos lo hacen, usando provisiones para resolver en un futuro los escenarios complicados que se presenten

"Si ellos tienes que dar pensiones, eventualmente, y hay un porcentaje de riesgo de que no puedan hacerlo, por qué no utilizan parte de sus ganancias, que son ganancias sistemáticas, año a año, son más de 500 millones de soles que tienen del cobro de AFP's. Por qué no separan una parte de eso y constituyen un fondo para cuando falte para hacer las pensiones mínimas", recalcó.