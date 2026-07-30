Secuestro en SMP: Policía rescató a empresario avícola secuestrado por banda criminal

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Rescate en San Martín de Porres. La Policía Nacional logró liberar a un empresario avícola que había sido secuestrado por una banda criminal. Los delincuentes exigían S/ 50 mil a cambio de su liberación.

Sin embargo, la intervención policial permitió capturar a nueve presuntos implicados y rescatar a la víctima, quien presentaba heridas a causa de agresiones.

Línea de tiempo del delito

El coronel Carpio brindó, a Exitosa, detalles exclusivos sobre la cronología del secuestro del empresario, así como las estrategias y recursos empleados por los delincuentes llamados 'Los Caribeños' para concretar el crimen.

"Se cometió el secuestro de un empresario avícola el día 4 de julio, perpetrado por una banda integrada por delincuentes peruanos y venezolanos. Tenemos información de que ha sido un extrabajador del agraviado que ha brindado información para que lo secuestren. Estos delincuentes han tenido que preveerse de material logístico, como vechículos, armas de fuego y equipos celulares. Lo interceptaron en su centro de labores obligándolo a subir al vehículo", afirmó.

Descubren inmueble de cautiverio

La víctima fue trasladada hasta el distrito de San Martín de Porres, donde permaneció retenida en una edificación de cuatro niveles que reunía las características estructurales para este tipo de actividades delictivas. El empresario fue hallado en uno de los dormitorios del inmueble.

"Lo llevaron hasta San Martín de Porres, a un inmueble de cuatro pisos que tenía todas las características de un bunker. Es así, que una vez que establecimos esa ruta, se incursionó en el mismo, Hemos intervenido la mayoría de los cuartos y llegamos al lugar de cautiverio que se encontraba en la cuarta planta", sostuvo.

Grababan agresiones al empresario

El coronel señaló que el empresario fue grabado mientras era agredido y sometido en el baño. Dicho material era utilizado para extorsionar a sus familiares y exigir el pago de S/ 50 mil por su liberación.

"Estuvo en un baño, en donde grabaron escenas dramáticas y lo agredían con una pistola, causándole lesiones graves. Esos videos se lo enviaban a la familia para que ellos se dobleguen y cedan a ese requerimiento económico", remarcó.

Nueve detenidos por secuestro

Aseguró que cerca de una decena de presuntos delincuentes fueron capturados, lo que evidencia el éxito del operativo de rastreo y rescate ejecutado por la Policía Nacional gracias a su rápida intervención.

"Hay nueve delincuentes que ya están fuera de circulación y que han secuestrado a un empresario, exigiéndole el pago de S/ 50 mil, el cual no pudieron conseguir debido a la oportuna intervención policial. El señor se encuentra bien de salud, está con su familia y nosotros realizamos las investigaciones", precisó.

Según indica la autoridad, ya tienen identificado al cabecilla de la banda criminal, que es cuestión de días para dar con su paradero. Además, agregó que los detenidos atraversarán una diversidad de supuestos delitos, como el de secuestro, actos extorsivos, tráfico ilícito de drogas y sicariato.

Algunos de los detenidos e implicados en el secuestro de empresario en SMP

Rescate en San Martín de Porres. La Policía Nacional consiguió poner en libertad a un empresario del sector avícola que permanecía secuestrado por una presunta organización criminal. Los captores demandaban el pago de S/ 50 mil para liberarlo; no obstante, la rápida acción de los agentes permitió detener a los supuestos responsables y rescatar al agraviado con vida.