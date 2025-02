Enfermera denuncia a director del hospital Ate-Vitarte por presuntos tocamientos: "Sufro una persecución terrible"

En entrevista con Exitosa, la enfermera víctima de presuntos tocamientos indebidos, Sandra Sánchez, aseguró que, luego de denunciar al director del hospital Ate Vitarte, Elio Rocafuerte, no puede acudir al centro de salud porque "sufre una persecución terrible".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la trabajadora del sector salud aseguró que se han tomado represalias en su contra e incluso mencionó que se impidió ingresar al nosocomio cuando tuvo una emergencia familiar.

Sandra narró que el 2 de diciembre de 2024 interpuso la denuncia contra Rocafuerte Díaz. Al día siguiente, fue suspendida de su trabajo sin justificación clara, lo que, según el sindicato, evidencia abuso de autoridad. Leydit Soto, Secretaria general del Sindicato de Enfermeras, señaló que existe otra víctima que fue chantajeada por un tema de papeles irregulares en Legajo. A la enfermera se le solicitaba favores sexuales a cambio de su permanencia.

Sandra explicó que, tras su denuncia, la dirección del hospital inició un proceso administrativo en su contra, acusándola de irregularidades en la gestión de fondos. "Lamentablemente se viene mezclando las diferentes tipos de sanciones. A mi se me está vulnerando el derecho laboral", afirmó. Presentó pruebas que descartan cualquier malversación, señalando que su firma y registros biométricos son verificables.

El Ministerio de la Mujer ha tomado conocimiento del caso y se han iniciado las investigaciones preliminares. Sin embargo, el sindicato sostiene que las víctimas siguen en riesgo debido a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades del hospital. "No queremos esperar a que haya una víctima fatal para que se tomen medidas", enfatizó Leydit Soto.

"No queremos una enfermera muerta, no queremos compañeras mujeres denigradas sexualmente. Creemos que una autoridad, en este caso el señor director no puede ser juez y parte. Aquí claramente se nota el abuso de autoridad. Nosotros hemos hecho de conocimiento todo esto al Ministerio de salud al Ministerio de la mujer y vamos a seguir tocando puertas porque creemos que una autoridad -en este caso de una unidad ejecutora- no puede estar investigada desde ese punto de vista", expresó.