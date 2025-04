Enrique Ghersi sobre últimos días de vida de MVLL: "Era consciente que estaba en el final de su vida"

En entrevista con Exitosa, Enrique Ghersi, amigo de Mario Vargas Llosa, aseguró que el Premio Nobel de Literatura era consciente de que se encontraba en los últimos días de su vida, razón por la cual decidió recorrer los rincones del Perú que sirvieron de escenario para varias de sus emblemáticas novelas.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Ghersi mencionó que, al parecer, Vargas Llosa intentaba "volver a la semilla", es decir, reencontrarse con los lugares que marcaron su vida a lo largo de los años y de su trayectoria como escritor.

"Creo que Mario no solo era consciente que ya estaba al final de su vida, era un hombre mayor. Hemos celebrado hace poco, el 28 de marzo, su cumpleaños 89. Él trataba de volver a la semilla, creo que eso significó estos viajes, este reencuentro con los sitios emblemáticos de su vida", declaró a nuestro medio.

Enseguida, explicó que, si bien Mario no era un hombre cercano a la religión, siempre se esforzó por mostrar su lado cívico y su compromiso con el país, debido a que su misión era dejar huella no solo a través de su literatura, sino también con el ejemplo de un "hombre cívico".

"Es cierto que Mario no era un hombre religioso, pero era aun hombre profundamente cívico, comprometido con su país, (...) lo que él quería era dejar huella, no solamente en su literatura, que lo ha hecho sin duda, sino con el ejemplo de un hombre cívico, de una persona que opina, que no se queda callada", continuó.