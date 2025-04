Exjefa de Digemid considera que César Vásquez debe renunciar al cargo de ministro de Salud: "Asumir el costo político"

La exjefa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sonia Delgado, indicó que, tras la tragedia de las cuatro muertes provocadas por la administración de suero fisiológico defectuoso, le sugirió al ministro de Salud, César Vásquez, que renunciara a su cargo.

En entrevista con Canal N, Delgado lamentó que su destitución fuera informada por el propio ministro durante una sesión de la Comisión de Salud del Congreso, en la cual los legisladores habrían cuestionado su permanencia en el cargo, citando posibles conflictos de interés.

"Yo se lo he dicho (renunciar) cuando el me comentaba de manera interna que estaban 'pidiendo mi cabeza'. Yo le dije que me voy, pero se tiene que quedar él para solucionar esta crisis que si bien no lo involucra directamente, luego él tiene que asumir el costo político. Tiene que renunciar luego de esto", declaró.