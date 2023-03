¡Entrada gratis! Los vecinos de estos distritos tendrán ingreso libre a Los Pantanos de Villa este domingo 26

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡No dejes pasar la oportunidad de visitar los Pantanos de Villa! Este domingo 26 de marzo podrás ingresar gratis a esta área natural protegida ubicada en el distrito de Chorrillos.

Horarios y duración del recorrido

Los turnos para poder visitar esta maravilla natural son 4. Estos son guiados, así que debes considerar los horarios que aquí te presentamos.

El primer turno va de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., el segundo de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., el tercero de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y el último de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

El recorrido tiene una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos donde podrás conocer sobre la biodiversidad de flora y fauna de los humedales. Por ese motivo, la Municipalidad de Lima Metropolitana recomienda ir 15 minutos antes para evitar contratiempos y aglomeraciones.

¿Cómo separo mi entrada gratis?

Para poder ingresar de manera gratuita a los Pantanos de Villa, los visitantes, deberán llamar al siguiente número: 987 666 656 y hacer una reserva.

Sino lo puedes hacer puedes acercarte el mismo día y presentar tu DNI en boletería (donde certifiques que vives en los distritos que podrán ingresar gratuitamente) y hacerte acreedor de una entrada.

Por otra parte, el municipio indica que el servicio guiado tiene un costo de S/ 5.

¿Qué distritos podrán visitar gratis los Pantanos de Villa?

Los distritos que podrán realizar la visita de manera gratuita son: Chorrillos, Surco, Villa el salvador y San Juan de Miraflores.

¿Dónde se ubican los Pantanos de Villa?

Esta área natural protegida se encuentra ubicado en el distrito de Chorrillos, al sur oeste de Lima Metropolitana, con una extensión de 263.27 Has

¿Qué se puede encontrar en los Pantanos de Villa?

En este espacio protegido se puede encontrar diversos atractivos turísticos que incluye 5 espejos de agua con cerca de 210 especies de aves, 13 de peces, 5 de anfibios y reptiles, entre otros.

Durante los meses de noviembre y diciembre se puede observar extensas bandadas de aves, entre 15,000 y 20,000, que llegan del hemisferio norte para quedarse en el RVSPV o para hacer una parada con el fin de proseguir su trayectoria hacia el sur del país.

Las lagunas de Villa son salobres y están ubicadas en la margen izquierda de la parte baja del valle del río Rímac. Estas forman parte del sistema hidrológico del ramal Ate-Surco-Chorrillos y son alimentadas por la filtración de aguas procedentes de las partes más bajas del valle.