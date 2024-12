"Es muy peligroso": Motociclistas cuestionan al MTC por placa delantera en vehículos menores

En entrevista con Exitosa, el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, José Luis Huamán, señaló que resultaría muy peligroso colocar una placa en la parte delantera de la motos lineales, debido a que alteraría la aerodinámica del vehículo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Huamán manifestó que, tanto él como los miembros de su asociación están en contra de la norma que exige la colocación de una placa en la parte delantera de una motocicleta, alegando que es "técnicamente imposible" y "muy peligroso".

"Volvemos a lo mismo, a la no comunicación de las mismas autoridades. La semana pasada, el MTC sacó el cambio del reglamento de las placas, donde ya incluía lo que mencionan sobre las placas grandes, pero ayer ya se promulgó el proyecto de ley, donde se exige que ahora tengamos una placa grande también en la parte delantera. Nosotros estamos en contra porque técnicamente es imposible (...) es muy peligroso", declaró en un primer momento.

Asimismo, explicó que la forma aerodinámica de la motocicleta requiere estar libre de algún tipo de obstáculo en la parte delantera, puesto que ello podría causar un serio peligro para quien conduce el vehículo.

"La forma aerodinámica de la motocicleta hace que no vaya ningún tipo de obstáculo en la parte delantera, que podría causar algún peligro. En la parte que une la llanta con el faro, justamente donde están los amortiguadores, no puede ir nada ¿Dónde lo van a colocar? ¿En la parte delantera? ¿Van a tapar el faro? No hay forma", agregó en su conversación con Lúcar.