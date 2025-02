Es oficial: el Perú llega a los 50 días del año con 278 homicidios

No hay discurso que pueda negar la evidencia. Las cifras así lo demuestran: el Perú atraviesa la peor crisis de inseguridad ciudadana de su historia reciente. En los primeros cincuenta días del año, el país ha perdido a 278 ciudadanos a manos de homicidas. La situación nacional es alarmante y llena de incertidumbre.

De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 1 de enero y el 19 de febrero se registraron 278 homicidios, lo que refleja un preocupante aumento en comparación con años anteriores. De hecho, las cifras de asesinatos se dispararon desde el 2024, año en el que Juan José Santiváñez (en mayo) asumió como ministro del Interior.

Con los 278 asesinatos en lo que va del año se puede concluir que más de cinco compatriotas fallecen a manos de un homicida cada día, sin excepción. Cabe precisar que el año pasado, el 2024, el país registró 2.056 fallecidos por homicidio. Es decir, casi seis muertos por día.

Sin embargo y como se observa en años anteriores, las cifras por asesinatos no superaban ni siquiera los 2.000. En el año 2023 fallecieron por homicidio 1.506 ciudadanos peruanos; en el año 2022, 1.516, apenas diez más que en el 2023; y en el año 2021, el Perú cerró diciembre con 1.317 muertes por homicidio. Esto significa que, de menos de cuatro muertes al día, el país pasó a casi seis fallecidos.

Las cifras dadas por el Sinadef no son necesariamente exactas. De acuerdo al exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien gestiona el Observatorio del Crimen y la Violencia, los equipos médicos no siempre cuentan con los elementos necesarios para calificar una muerte de homicidio. Asimismo, los datos se actualizan constantemente.

"... Nosotros en el Observa torio del Crimen y la Violencia, que contamos uno a uno los homicidios, tenemos cifras parecidas (al Sinadef). Hay un incremento desde hace ocho meses, y no hay mes en que estas cifras no aumenten. Incluso sus cifras no representan todo el universo de homicidios, ya que hay casos en que los médicos no tienen elementos suficientes para determinarlo", precisó en Canal N.